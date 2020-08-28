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Член Зала славы Люте Олсон умер в возрасте 85 лет

Баскетбол
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В 2019-м он перенес инсульт

Член Зала славы Люте Олсон умер в возрасте 85 лет
Новина українською

Член Зала славы Люте Олсон умер в возрасте 85 лет, сообщил баскетбольный аналитик и репортер Джефф Гудман на своей странице в "Твиттере".

В последнее время Олсон испытывал проблемы со здоровьем и находился в госпитале. В 2019 году легендарный тренер перенёс инсульт.

Олсон — один из самых известных тренеров в студенческом баскетболе, он был включён в Зал баскетбольной славы в 2002 году, а также в Национальный зал славы NCAA в 2006 году. Олсон 25 лет руководил командой "Аризона Уайдкэтс". В 1997 году он помог "Аризоне" впервые в истории стать чемпионом NCAA.

Под руководством Олсона в разное время играли такие известные баскетболисты, как Стив Керр, Гилберт Аренас, Майк Бибби, Джейсон Терри, Дэймон Стадемайр, Ричард Джефферсон, Люк Уолтон и Андре Игуодала.

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В статье: НБА
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