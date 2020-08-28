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Майкл Джордан отреагировал на бойкот в НБА

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Майкл поддержал решение игроков НБА

Майкл Джордан отреагировал на бойкот в НБА
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Легенда НБА и владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан поддержал бойкот игроков НБА, выступивших против расовой и социальной несправедливости в США.

"Джордан сказал: „Сейчас лучше слушать, чем говорить“. Источники в команде сообщили, что Джордан выразил восхищение действующими игроками НБА за столь твердую позицию по расовым вопросам", — написал обозреватель ESPN Джеки Макмаллэн.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Игроки НБА в среду, 26 августа, отказались выходить на матчи плей-офф из-за расовой несправедливости в стране, но позже соласились доиграть сезон.

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