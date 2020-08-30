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НБА. Плей-офф. Портленд уступает Лейкерс, Милуоки выигрывает серию в Орландо
Обзор матчей НБА
Вашему вниманию обзор матчей 1/8 финала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации:
"Милуоки" ꜛ - "Орландо"
118 - 104 (26-21; 41-29; 23-29; 28-25)
Счет в серии: 4 - 1
"Хьюстон" - "Оклахома-Сити"
114 - 80 (24-14; 24-31; 37-18; 29-17)
Счет в серии: 3 - 2
"Лейкерс" ꜛ - "Портленд"
131 - 122 (35-31; 33-37; 32-24; 31-30)
Счет в серии: 4 - 1
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