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НБА. Плей-офф. Портленд уступает Лейкерс, Милуоки выигрывает серию в Орландо

Баскетбол
(1 голосов)

Обзор матчей НБА

НБА. Плей-офф. Портленд уступает Лейкерс, Милуоки выигрывает серию в Орландо
UA-Футбол
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Вашему вниманию обзор матчей 1/8 финала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации:

"Милуоки" - "Орландо"

118 - 104 (26-21; 41-29; 23-29; 28-25)

Счет в серии: 4 - 1

"Хьюстон" - "Оклахома-Сити"

114 - 80 (24-14; 24-31; 37-18; 29-17)

Счет в серии: 3 - 2

"Лейкерс" - "Портленд"

131 - 122 (35-31; 33-37; 32-24; 31-30)

Счет в серии: 4 - 1

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В статье: НБА плей-офф
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