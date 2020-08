Три "свипа" и никаких сюрпризов. Чем закончился первый раунд плей-офф на Востоке

Милуоки – Орландо 110:122 (23:33, 29:29, 27:30, 31:30)

Милуоки – Орландо 111:96 (25:13, 39:30, 29:30, 18:23)

Милуоки – Орландо 121:107 (31:23, 39:20, 29:34, 22:30)

Орландо – Милуоки 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37)

Милуоки – Орландо 118:104 (26:21, 41:29, 23:29, 28:25)

Коротко о серии. Лучшая команда регулярного чемпионата столкнулась с классической недооценкой соперника и поплатилась за это потерей нескольких дней, которые можно было бы потратить для подготовки к полуфинальной серии Востока против Майами. И только после щелчка по лбу в первом матче Милуоки завелся и без особых проблем снес хозяев «пузыря». Мэджик более-менее смогли зацепиться за Янниса Адетокумбо и компанию лишь в четвертом матче, судьба которого решилась после рывка Бакс в решающей четверти.

Три ключевых факта:

- Милуоки в серии с Орландо подтвердил статус лучшей оборонительной команды лиги. Защитный рейтинг Бакс составил 101,9 пропущенных очка на 100 владений – с учетом темпа это лучший показатель в плей-офф.

- 10-й атакующий рейтинг Милуоки в первом раунде (111,5 очка на 100 владений) при лучшем темпе в НБА объясняется обилием потерь (16,6 за игру) и одним их худших показателей собранных подборов на чужом щите.

- Скамейка запасных Милуоки проиграла дуэль визави из Орландо – 37,4 очка за игру против 39,8. В первом раунде резерв продуктивней работал только у Торонто (56,5) и Клипперс (42,6).

MVP серии: Яннис Адетокумбо (Милуоки). Пока ближайшие помощники грека в лице Криса Миддлтона и Эрика Бледсоу безуспешно искали свой бросок, действующий MVP в серии с Орландо в среднем за игру набирал по 30,6 очка, 16,0 подбора и 6,0 передачи, забивая 59% бросков с игры. Последним в НБА серию с дабл-даблом 30+15 проводил величайший европеец в истории лиги Дирк Новицки. Адетокумбо знает, на кого ориентироваться.

Giannis Antetokounmpo averaged 30.6 PPG and 16.0 RPG during Round 1 vs. ORL.



The last player to average 30+ PPG and 15+ RPG in an #NBAPlayoffs series was Dirk Nowitzki in 2002 (33.3 PPG, 15.7 RPG in Round 1 vs. MIN). @EliasSports pic.twitter.com/0HlAs9kMjL