Три "свипа" и никаких сюрпризов. Чем закончился первый раунд плей-офф на Востоке

Милуоки Бакс (1) – Орландо Мэджик (8) 4:1

Милуоки – Орландо 110:122 (23:33, 29:29, 27:30, 31:30)

Милуоки – Орландо 111:96 (25:13, 39:30, 29:30, 18:23)

Милуоки – Орландо 121:107 (31:23, 39:20, 29:34, 22:30)

Орландо – Милуоки 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37)

Милуоки – Орландо 118:104 (26:21, 41:29, 23:29, 28:25)

Коротко о серии. Лучшая команда регулярного чемпионата столкнулась с классической недооценкой соперника и поплатилась за это потерей нескольких дней, которые можно было бы потратить для подготовки к полуфинальной серии Востока против Майами. И только после щелчка по лбу в первом матче Милуоки завелся и без особых проблем снес хозяев «пузыря». Мэджик более-менее смогли зацепиться за Янниса Адетокумбо и компанию лишь в четвертом матче, судьба которого решилась после рывка Бакс в решающей четверти.

Три ключевых факта:

- Милуоки в серии с Орландо подтвердил статус лучшей оборонительной команды лиги. Защитный рейтинг Бакс составил 101,9 пропущенных очка на 100 владений – с учетом темпа это лучший показатель в плей-офф.

- 10-й атакующий рейтинг Милуоки в первом раунде (111,5 очка на 100 владений) при лучшем темпе в НБА объясняется обилием потерь (16,6 за игру) и одним их худших показателей собранных подборов на чужом щите.

- Скамейка запасных Милуоки проиграла дуэль визави из Орландо – 37,4 очка за игру против 39,8. В первом раунде резерв продуктивней работал только у Торонто (56,5) и Клипперс (42,6).

MVP серии: Яннис Адетокумбо (Милуоки). Пока ближайшие помощники грека в лице Криса Миддлтона и Эрика Бледсоу безуспешно искали свой бросок, действующий MVP в серии с Орландо в среднем за игру набирал по 30,6 очка, 16,0 подбора и 6,0 передачи, забивая 59% бросков с игры. Последним в НБА серию с дабл-даблом 30+15 проводил величайший европеец в истории лиги Дирк Новицки. Адетокумбо знает, на кого ориентироваться.

Giannis Antetokounmpo averaged 30.6 PPG and 16.0 RPG during Round 1 vs. ORL.



The last player to average 30+ PPG and 15+ RPG in an #NBAPlayoffs series was Dirk Nowitzki in 2002 (33.3 PPG, 15.7 RPG in Round 1 vs. MIN). @EliasSports pic.twitter.com/0HlAs9kMjL — NBA.com/Stats (@nbastats) August 29, 2020

Антигерой: Эван Фурнье (Орландо). Француз должен был стать главной опорой для Ника Вучевича, а по факту стал обузой. Фурнье в серии с Милуоки набирал скромные 12,8 очка за игру (18,5 в регулярном чемпионате) с бросковой линейкой, которая явно не соответствует его зарплате (35% с игры, 34% трехочковых, 70% штрафных). У своего кольца Фурнье запомнился провалом в решающей четверти четвертого матча, когда Крис Миддлтон забивал через Эвана каждый бросок. А ведь это был последний шанс Мэджик зацепиться за серию.

Главный хайлайт серии: вот скажите – как остановить этого человека?

Giannis drives & dunks with the left on ESPN. pic.twitter.com/e4vqoFFff4 — NBA (@NBA) August 29, 2020

Что дальше? Полуфинал конференции против Майами сулит Милуоки много проблем – Хит знают, как защищаться против Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона, у команды Эрика Споэльстры достаточно ресурсов, чтобы как минимум не проиграть битву скамеек и перестрелку с периметра. Бакс не выглядят безоговорочным фаворитом – все идет к тому, что нас ждет длительная серия.

Торонто Рэпторс (2) – Бруклин Нетс (7) 4:0

Бруклин – Торонто 110:134 (20:37, 31:36, 35:22, 24:39)

Бруклин – Торонто 99:104 (33:29, 20:21, 27:24, 19:30)

Торонто – Бруклин 117:92 (24:17, 33:25, 27:26, 33:24)

Торонто – Бруклин 150:122 (39:32, 38:36, 39:19, 34:35)

Коротко о серии. Бруклин без Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта, ДеАндре Джордана, Спенсера Динвидди и еще нескольких ролевиков неплохо зарекомендовал себя в доигровке регулярного чемпионата, но в серии против действующего чемпиона у Нетс не было не единого шанса. Торонто на молекулы разобрал хрупкую защиту Бруклина (126,3 очка за игру, 17,8 трехочковых с 43-процентной реализацией) и оформил первую в истории франшизы сухую победу в серии плей-офф. В среднем за игру Рэпторс привозили 7-й команде конференции более 20 очков – о чем тут еще говорить?

Три ключевых факта:

- После первого раунда у Торонто абсолютно лучший среди всех участников плей-офф атакующий рейтинг, а по бросковой эффективности Рэпторс уступают только Юте. С защитой у канадцев тоже полный порядок – 102,4 пропущенных очка на 100 владений (лучше только у Лейкерс).

- Резервисты Торонто в серии с Бруклином в среднем за игру приносили команде по 56,5 очка (ни одна другая команда не набирала даже 40 баллов) и забивали 50% трехочковых (7,8 попаданий при 15,5 попыток). Серж Ибака и Норман Пауэлл суммарно давали Рэпторс почти 37 очков за игру.

- 100 очков запасных Торонто в четвертом матче серии – абсолютно лучший результат в НБА со времен введения современной статистики в сезоне 1970-1971. Прежде рекорд удерживали резервисты Далласа, которые в одном из матчей чемпионского плей-офф 2011 года набрали 86 очков.

MVP серии: Фред Ванвлит (Торонто). Герой прошлогоднего финала плей-офф против Голден Стэйта в серии с Бруклином в среднем за игру набирал по 21,3 очка с сумасшедшей бросковой эффективностью (52,7% реализации с игры, 55,9% трехочковых). Ванвлит перехватил у Кайла Лаури функции главного диспетчера Торонто и блестяще преуспел в этом – 7,8 передачи за игру при всего 1,3 потери. В рейтинге PER мощнее Ванвлита в серии первого раунда у Рэпторс выступил только гиперактивный Серж Ибака, у которого 19+10 всего за 23 минуты на площадке.

Антигерой: Марк Газоль (Торонто). Влияние испанского ветерана на игру Рэпторс стремительно уменьшается. В серии с Бруклином тренер Торонто Ник Нерс доверял Газолю чуть больше 20 минут – за этот отрезок 35-летний центровой забивал худшие в карьере 38% бросков с игры и защищался с пятым худшим защитным рейтингом в команде.

Главный хайлайт серии: летающий защитник Торонто Норман Пауэлл в серии с Бруклином успел поставить и через Джарретта Аллена, но все же этот данк с сопротивлением от Родиона Куруца выглядит поярче.

Throw it down, Norman Powell ???? pic.twitter.com/3HqtbIWumE — NBA TV (@NBATV) August 19, 2020

Что дальше? Торонто в полуфинале Востока ждет резкое повышение оппозиции – вместо осиротелого Бруклина чемпионские амбиции канадцев готов протестировать Бостон с «горячими» Джейсоном Тэйтумом и Кембой Уокером. Смогут ли Рэпторс заманить в свою защитную паутину главных скореров Селтикс? Сохранит ли Торонто свою эффективность на дуге? Что скажут Ибака и Пауэлл в противостоянии с резервистами Бостона? Насколько серьезна травма у Кайла Лаури, который в последнем матче серии с Бруклином получил растяжение связок левого голеностопного сустава? Ответы на эти вопросы мы начнем получать уже сегодня.

Бостон Селтикс (3) – Филадельфия Севенти Сиксерс (6) 4:0

Филадельфия – Бостон 101:109 (26:25, 23:30, 30:20, 22:34)

Филадельфия – Бостон 101:128 (33:27, 24:38, 18:33, 26:30)

Бостон – Филадельфия 102:94 (26:24, 25:25, 25:23, 26:22)

Бостон – Филадельфия 110:106 (27:32, 30:26, 32:19, 21:29)

Коротко о серии. Потеряв Бена Симмонса, Джоэль Эмбиид в одиночку вышел на Бостон и закономерно проиграл четыре матча кряду. Это не было тотальное избиение в стиле Торонто – Бруклин, но фанам Филадельфии от этого не легче – их клуб впервые за 22 серии всухую проиграл Бостону, что стоило Бретту Брауну должности главного тренера. У Сиксерс в этой серии было худшее нападение среди всех 16 участников плей-офф (100,5 очка за игру, менее 40% реализованных бросков с игры), а у своего кольца Филадельфия на Востоке защищалась лучше только совсем безнадежного Бруклина (117,2 пропущенных очка на 100 владений). В общем, окружение Эмбиида сделало все, чтобы эта серия не продолжалась более четырех матчей.

Три ключевых факта:

- Звездное трио Бостона Джейсон Тэйтум – Кемба Уокер – Джайлен Браун в среднем за игру в серии с Филадельфией набирало 72,8 очка. Это почти 65% от всего скоринга Селтикс.

- Резервисты Филадельфии в серии с Бостоном в среднем за игру набирали всего по 17,0 очка и забивали 30,8% бросков с игры (18,8% трехочковых). По этим трем показателям Сиксерс худшие в плей-офф.

- Тобайас Харрис и Шейк Милтон в четырех матчах с Бостоном действовали практически с одинаковой эффективностью – 15,8 очка за игру против 14,5, 14,3 балла PER против 12,97, 110,4 набранных очка на 100 владений против 109,4, 120,5 пропущенных очка на 100 владений против 116,4. Средняя зарплата Харриса по 5-летнему контракту – 36 млн долларов, Милтона – 1,74.

MVP серии: Джейсон Тэйтум (Бостон). Тэйтум в серии с Филадельфией стал лучшим в Бостоне по чистому скорингу (27,0 очка за игру), собранным подборам (9,8), блок-шотам (2,3), по показателям PER, PIE и Defensive Win Shares. Без опеки Бена Симмонса атакующий рейтинг Джейсона ожидаемо зашкаливал (120 очков на 100 владений), но и у своего кольца форвард Селтикс не сачковал, став лучшим по защитному рейтингу среди игроков, проводивших на площадке более 20 минут.

Антигерой: Эл Хорфорд (Филадельфия). Когда Сиксерс летом прошлого года выложили для Хорфорда 4-летний контракт на 109 миллионов долларов и увели доминиканца из Бостона, могли ли они представить, что спустя год Эл в серии с тем же Бостоном в среднем за игру будет набирать жалкие 7,0 очка и станет одной из основных причин «свипа»? Да, Хорфорда брали в первую очередь для защиты, но здесь он провалился еще глубже – серьезно сдавший в скорости бигмен стал легкой мишенью для Тэйтума, Брауна и компании. С Хорфордом на площадке Филадельфия в среднем за 100 владений пропускала по 121,6 очка. Комментарии излишни.

Главный хайлайт серии: исторический «свип» мог бы и не состояться, если бы не Кемба Уокер и его шикарный степ-бэк с кроссовером против Эла Хорфорда в концовке четвертого матча.

KEMBA WALKER STEP BACK TOO LETHAL ???? pic.twitter.com/eh9wUcZzzg — Overtime (@overtime) August 22, 2020

Что дальше? С разобранной Филадельфией Бостон справился без особых проблем – теперь молодой команде Брэда Стивенса предстоит доказать свою состоятельность на фоне действующего чемпиона НБА Торонто. Тэйтум, Уокер и Браун схлестнутся с одной из лучших защит в лиге и попытаются нивелировать преимущество канадцев в глубине составов, ведь после травмы Гордона Хэйворда и вынужденного перевода в стартовую пятерку Маркуса Смарта резерв Селтикс выглядит не так убедительно на фоне сумасшедшего по эффективности «бенча» Рэпторс. Бостон выиграл сезонную серию у Торонто со счетом 3:1, но что произойдет в плей-офф?

Индиана Пэйсерс (4) – Майами Хит (5) 0:4

Майами – Индиана 113:101 (27:33, 29:19, 25:28, 32:21)

Майами – Индиана 109:100 (22:24, 29:22, 37:31, 21:23)

Индиана – Майами 115:124 (27:34, 29:40, 34:20, 25:30)

Индиана – Майами 87:99 (22:21, 20:27, 20:22, 25:29)

Коротко о серии. Пятый подряд вылет для Индианы в первом раунде плей-офф, второй кряду «свип» и третий за последние четыре года – потеря Домантаса Сабониса (не забываем и про Джереми Лэмба) стала слишком тяжелым ударом для Пэйсерс в противостоянии со сбалансированным и глубоким составом Майами. Хит в четырех матчах проиграли только одну четверть и оформили свою первую сухую победу в плей-офф с 2014 года, когда в команде еще были ЛеБрон Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош.

Три ключевых факта:

- Даже несмотря на перевод Горана Драгича в стартовую пятерку, резерв Майами доминировал над запасными Индианы, привозя им по 14 очков в среднем за игру. Защитник Хит Тайлер Хирро со скамейки запасных забивал по 16,5 балла – все резервисты Пэйсерс вместе взятые приносили своей команде всего на одно очко больше.

- Бам Адебайо (15,0+11,3 подбора+5,3 передачи) – скрытый герой серии. За 137 минут с бигменом на площадке Майами в перерасчете на 100 владений переигрывал Индиану с разницей в 20,5 очка. Без Адебайо картина резко менялась – «-11,6» балла на 100 владений.

- Ти Джей Уоррен после сенсационного выступления в доигровке регулярного чемпионата (31,5 очка за игру, 57,8% с игры) в серии с Майами пытался тащить нападение Индианы на себе, но фактор Джимми Батлера существенно сказался на эффективности форварда Пэйсерс. В серии с Хит в среднем за вечер он набирал по 20,0 очка и забивал только 47% попыток с игры.

MVP серии: Горан Драгич (Майами). Словенский разыгрывающий всегда был надежным бойцом в плей-офф, но в серии с Индианой он превзошел самого себя и впервые в карьере в пост-сезоне в четырех матчах подряд набирал как минимум 20 очков. Драгич на этом 4-матчевом отрезке стал самым результативным в Майами (22,8 очка за игру), наряду с Данканом Робинсоном лидировал в Хит по результативности на периметре, а по показателю PER обошел сверхполезного Бэма Адебайо и уступил только Джимми Батлеру.

Антигерой: Виктор Оладипо (Индиана). Оладипо не был готов к рестарту сезона, но перспектива потерять около 3 миллионов долларов изменила его планы. Ничего хорошего из этого не получилось – в серии с Майами Виктор пытался брать инициативу на себя, чем только усугублял положение своей команды. Двукратный участник Матчей всех звезд в четырех матчах реализовал лишь 39% бросков с игры и совершал почти по 4 потери за вечер.

Главный хайлайт серии: действующий победитель конкурса данков Деррик Джонс взлетает над Майзлом Тернером и добавляет мяч в кольцо после промаха Тайлера Хирро. Как символично – в этой серии Хит действительно были на голову сильнее Индианы.

Derrick Jones Jr will dunk on you if he needs to pic.twitter.com/GUiyVgA9Gk — DailySportsDosage (@SportsDsd) August 24, 2020

Что дальше? Майами закрыл серию с Индианой до всех событий с бойкотом –и это большой плюс для Хит, ведь команда Эрика Споэльстры получила на четыре дня больше для подготовки к битве с Милуоки. С серии с Бакс Бам Адебайо должен сделать то, что ему удавалось в регулярном чемпионате, – минимизировать эффективности Янниса, который при опеке центрового Хит реализовал только 12 из 28 бросков с игры, включая 0 из 7 трехочковых. Второй важный нюанс – атаки с трехочковой дуги. Милуоки дает бросать – и если Данкан Робинсон, Тайлер Хирро и остальные сохранят те 39% из-за дуги, которые они показали в серии с Индианой, то у Майами будут реальные шансы на апсет.