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Плей-офф НБА. Бостон открыл счет в серии с Торонто, Клипперс выбили Даллас

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира продолжается плей-офф.

Плей-офф НБА. Бостон открыл счет в серии с Торонто, Клипперс выбили Даллас
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1-й раунд

Даллас – Клипперс 96:111 (34:29, 17:28, 23:28, 22:26)

Счет в серии – 2:4

Юта – Денвер 107:119 (36:30, 20:31, 23:27, 28:31)

Счет в серии – 3:3

2-й раунд

Торонто – Бостон 94:112 (23:39, 19:20, 31:29, 21:24)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Бостон Селтикс
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