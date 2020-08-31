Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плей-офф НБА. Бостон открыл счет в серии с Торонто, Клипперс выбили Даллас
В главной баскетбольной лиге мира продолжается плей-офф.
1-й раунд
Даллас – Клипперс 96:111 (34:29, 17:28, 23:28, 22:26)
Счет в серии – 2:4
Юта – Денвер 107:119 (36:30, 20:31, 23:27, 28:31)
Счет в серии – 3:3
2-й раунд
Торонто – Бостон 94:112 (23:39, 19:20, 31:29, 21:24)
Счет в серии – 0:1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...