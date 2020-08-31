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Кубок Стэнли. Вегас, Даллас и Айлендерс повели 3:1 в сериях второго раунда

Баскетбол
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За океаном продолжаются матчи плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли. Вегас, Даллас и Айлендерс повели 3:1 в сериях второго раунда
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Даллас – Колорадо – 5:4 (3:0, 0:2, 2:2)

Счет в серии – 3:1

Айлендерс – Филадельфия – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Счет в серии – 3:1

Ванкувер – Вегас – 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Счет в серии – 1:3

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли
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