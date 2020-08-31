Баскетбол
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Кубок Стэнли. Вегас, Даллас и Айлендерс повели 3:1 в сериях второго раунда
За океаном продолжаются матчи плей-офф НХЛ.
Даллас – Колорадо – 5:4 (3:0, 0:2, 2:2)
Счет в серии – 3:1
Айлендерс – Филадельфия – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Счет в серии – 3:1
Ванкувер – Вегас – 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Счет в серии – 1:3
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