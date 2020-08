Лидер Денвера повторил сумасшедший рекорд Джордана

Денвер накануне в шестом матче обыграл Юту (119:107) и сравнял счет в серии первого раунда (3:3). Канадский разыгрывающий Наггетс Джамал Мюррей за 43 минуты набрал 50 очков, собрал 5 подборов и отдал 6 результативных передач.

Мюррей стал вторым баскетболистом в истории НБА, которому в плей-офф в трех матчах подряд удавалось набирать как минимум 40 очков при 5 подборах и 5 результативных передачах. В 1990 году аналогичным отметился шестикратный чемпион лиги с Чикаго Майкл Джордан.

Jamal Murray joins Michael Jordan (1990) as the only players to record 40+ PTS , 5+ REB, and 5+ AST in three straight playoff games! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/w2ZJcunVJu