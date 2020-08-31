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Моррис был удален с площадки за удар Дончича по голове

Баскетбол
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Это уже не первый раз, когда Моррис позволяет себе подобное

Моррис был удален с площадки за удар Дончича по голове
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Маркус Моррис был удалён с площадки в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Даллас Маверикс" за удар по голове защитника соперников Луки Дончича, сообщается в "твиттере" FOX Sports West.

Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, после чего ударил по голове уже после свистка арбитра. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Морриса с площадки.

Маркус Моррис уже не в первый раз стал участником неоднозначного момента с участием Дончича. В пятом матче серии форвард "Клипперс" наступил на травмированный голеностоп Дончича. Он заявил, что сделал это неумышленно, хотя многие сочли его действия намеренными.

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В статье: Лос-Анджелес Клипперс Лука Дончич
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