Моррис был удален с площадки за удар Дончича по голове

Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Маркус Моррис был удалён с площадки в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Даллас Маверикс" за удар по голове защитника соперников Луки Дончича, сообщается в "твиттере" FOX Sports West.

Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, после чего ударил по голове уже после свистка арбитра. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Морриса с площадки.

Маркус Моррис уже не в первый раз стал участником неоднозначного момента с участием Дончича. В пятом матче серии форвард "Клипперс" наступил на травмированный голеностоп Дончича. Он заявил, что сделал это неумышленно, хотя многие сочли его действия намеренными.