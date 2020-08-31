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Кавай Леонард повторил рекорд 20-летней давности

Баскетбол
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Последний раз подобное повторялось в 2000-м году

Кавай Леонард повторил рекорд 20-летней давности
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Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Даллас Маверикс" набрал 33 очка и сделал 14 подборов, 7 передач и 5 перехватов.

Леонард стал первым игроком НБА, набравшим в плей-офф как минимум 30 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 перехватов после Гэри Пэйтона (2000). Леонард — второй игрок в истории франшизы "Клипперс", который выдал пять матчей кряду с результативностью 30+ очков в плей-офф. До этого подобным достижением отличался только Боб Макаду в 1970-х годах.

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В статье: Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
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