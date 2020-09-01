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Плей-офф НБА. Майами бьет Милуоки, Хьюстон и Оклахома сыграют решающий матч

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира сыграны два матча плей-офф.

Плей-офф НБА. Майами бьет Милуоки, Хьюстон и Оклахома сыграют решающий матч
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1-й раунд

Оклахома – Хьюстон 104:100 (24:25, 24:26, 29:24, 27:25)

Счет в серии – 3:3

2-й раунд

Милуоки – Майами 104:115 (40:29, 23:31, 23:32, 18:23)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НБА Майами Хит Милуоки Бакс
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