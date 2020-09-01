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Плей-офф НБА. Майами бьет Милуоки, Хьюстон и Оклахома сыграют решающий матч
В главной баскетбольной лиге мира сыграны два матча плей-офф.
1-й раунд
Оклахома – Хьюстон 104:100 (24:25, 24:26, 29:24, 27:25)
Счет в серии – 3:3
2-й раунд
Милуоки – Майами 104:115 (40:29, 23:31, 23:32, 18:23)
Счет в серии – 0:1
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