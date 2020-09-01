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Форвард Нью-Орлеана признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА

Баскетбол
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Лига определила обладателя очередной индивидуальной награды.

Форвард Нью-Орлеана признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА
Новина українською

Обладателем ежегодной награды «NBA Most Improved Player Award» стал 22-летний американский форвард Нью-Орлеана Брендон Ингрэм.

В голосовании журналистов Ингрэм на 31 балл обошел бигмэна Майами Бэма Адебайо, а третьим стал словенский лидер Далласа Лука Дончич.

Ингрэм в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 23,8 очка и 6,1 подбора. В последнем сезоне в Лейкерс перед обменом в Нью-Орлеан у форварда была следующая статистика – 13,9 очка и 4,7 подбора в среднем за игру.

Брэндон Ингрэм – первый в истории Нью-Орлеана обладатель награды самому прогрессирующему игроку сезона.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Адетокумбо признан лучшим защитником сезона в НБА.

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В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс
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