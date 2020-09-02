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Плей-офф НБА. Бостон повел 2:0 в серии с Торонто, Денвер прошел Юту
В главной баскетбольной лиге мира определился еще один участник второго раунда плей-офф.
1-й раунд
Денвер – Юта 80:78 (26:21, 24:15, 15:24, 15:18)
Счет в серии – 4:3
2-й раунд
Торонто – Бостон 99:102 (28:28, 20:22, 30:20, 21:32)
Счет в серии – 0:2
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