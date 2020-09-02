ФИБА из-за COVID-19 может отложить старт Кубка Европы

Журналист издания Израэль Хайом Яков Мейра сообщил, что из-за обострения ситуации с коронавирусом ФИБА может перенести старт группового этапа Кубка Европы на январь 2021 года.

В групповом раунде Кубка Европы ФИБА гарантированно сыграют Киев-Баскет и Прометей, а Днепр станет третьим представителем Украины в турнире в случае неудачи в квалификации Лиги чемпионов.

Киев-Баскет и Прометей при жеребьевке попали в одну группу. Два украинских клуба 14 октября должны сыграть в первом туре группового этапа.

Отметим, что в Украине 2 сентября зафиксирован новый антирекорд заболевания коронавирусом – 2495 случаев.