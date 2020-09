Официально: старт Кубка Европы ФИБА перенесен на январь

Международная федерация баскетбола объявила, что в связи с обострением пандемии коронавируса в Европе старт группового раунда Кубка Европы ФИБА перенесен с 14 октября на 6 января 2021 года. Формат еврокубка остался неизменным.

The @FIBA Europe Board has approved next year’s youth competition organizers and has decided on tip-off dates for @EuroLeagueWomen, @EuroCupWomen and @FIBAEuropeCup.https://t.co/qajhiOleiv