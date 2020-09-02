Менеджер Чисоры: С Усиком увидите совсем другого Дерека

Дерек Чисора (32-9, 23 КО) ориентировочно 31 октября должен провести бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО), для которого этот поединок станет лишь вторым после перехода в супертяжелый вес в статусе абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

"Дерек тренируется, упорно работает, спаррингует, нацеливается на октябрь. Пока нет точной даты, но он ориентируется на середину октября. Может быть неделя-две в одну или другую сторону. Он готов к этому.

Чисора пытается быть профессионалом, насколько это возможно. Когда бой будет анонсирован, когда будет утверждена дата – не будет больше оправданий. Вы увидите самого лучшего Дерека Чисору. Я действительно горжусь его питанием, режимом, тренировками. Даже не имея анонса поединка, – это совсем другой Дерек Чисора, чем несколькими годами ранее.

Я знаю, что его стиль против стиля Усика, если он все сделает правильно, — он может сотворить огромный апсет, поставить себя в позицию для большого боя", - сказал Хэй.