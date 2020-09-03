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Плей-офф НБА. Хьюстон последним вышел во 2-й раунд, Майами снова обыграл Милуоки

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира официально завершен первый раунд плей-офф.

Плей-офф НБА. Хьюстон последним вышел во 2-й раунд, Майами снова обыграл Милуоки
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1-й раунд

Хьюстон – Оклахома 104:102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22)

Счет в серии – 4:3

2-й раунд

Милуоки – Майами 114:116 (29:38, 31:28, 26:24, 28:26)

Счет в серии – 0:2

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Майами Хит
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