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Плей-офф НБА. Хьюстон последним вышел во 2-й раунд, Майами снова обыграл Милуоки
В главной баскетбольной лиге мира официально завершен первый раунд плей-офф.
1-й раунд
Хьюстон – Оклахома 104:102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22)
Счет в серии – 4:3
2-й раунд
Милуоки – Майами 114:116 (29:38, 31:28, 26:24, 28:26)
Счет в серии – 0:2
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