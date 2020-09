Дерби Лос-Анджелеса все ближе. Чем закончился первый раунд плей-офф на Западе

Лос-Анджелес Лейкерс (1) – Портленд Трэйл Блэйзерс (8) – 4:1

Портленд – Лейкерс 100:93 (36:25, 21:31, 21:19, 22:18)

Портленд – Лейкерс 88:111 (19:27, 20:29, 19:32, 30:23)

Лейкерс – Портленд 116:108 (25:29, 28:28, 40:29, 23:22)

Лейкерс – Портленд 135:115 (43:25, 37:26, 32:36, 23:28)

Портленд – Лейкерс 122:131 (31:35, 37:33, 24:32, 30:31)

Коротко о серии. Лейкерс так вяло провели концовку регулярного чемпионата, что перед стартом плей-офф за океаном многие эксперты на полном серьезе заговорили о том, что «горячему» Портленду по зубам впервые сокрушить ЛеБрона Джеймса в первом раунде плей-офф. На деле куража Блэйзерс хватило только на одну игру, а дальше ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис включились на полную и вдоволь поиздевались над так называемой защитой Портленда. Справедливости ради, Си Джей Макколум играл в плей-офф с давней травмой спины, а Дамьен Лиллард во втором матче серии вывихнул палец, а пятую игру пропустил из-за травмы правого колена.

Три ключевых факта:

- В «пузыре» атакующий рейтинг Лейкерс в 8 последних матчах регулярного чемпионата составлял лишь 104,5 очка на 100 владений (третий худший показатель). В серии с Портлендом подопечные Фрэнка Фогеля улучшили свою результативность ровно на 10 пунктов и прибавили 4% в реализации бросков с периметра.

- Лидер Портленда Дамьен Лиллард после рестарта регулярного чемпионата в среднем за игру набирал по 37,6 очка и забивал почти 50% бросков с игры. В серии с Лейкерс его результативность упала в полтора раза (24,3 очка), а точность с игры снизилась до 40%.

- Противостояние скамеек осталось за Лейкерс – резервисты Портленда в среднем приносили команде по 25,0 очка против 34,8 у Озерных.

MVP серии: ЛеБрон Джеймс (Лейкерс). «Король» завершил серию с Портлендом со средним трипл-даблом – 27,4 очка, 10,2 подбора и 10,2 передачи. Джеймс атаковал кольцо Блэйзерс с феноменальной эффективностью, забивая 60% бросков с игры, включая 46% (!) трехочковых. С ЛеБроном на площадке Лейкерс за 100 владений переигрывали Портленд с разницей в 24 очка. Да, Энтони Дэвис по многим показателям превзошел Джеймса, но давайте не забывать, кому уже 35, а кто находится в своем прайме.

Антигерой: Кайл Кузьма (Лейкерс). Дебют Кузьмы в плей-офф получился смазанным – распиаренный форвард в серии с Портлендом не потянул роль главного атакующего звена со скамейки запасных. Кузьма набирал скромные 10,8 очка и только в одном матче реализовал свыше 36% бросков с игры. Среди игроков, отыгравших максимальные пять матчей, Кузьма был третьим по уровню задействования, но по показателю PER занял только шестое место.

Главный хайлайт серии: в этом противостоянии не было ничего более символичного, чем трехочковый ЛеБрона Джеймса с центра площадки в третьем матче серии. «Король» сразил Дамьена Лилларда его же оружием.

KING JAMES FROM THE LOGO. pic.twitter.com/e9eR7j6WFf — Legion Hoops (@LegionHoops) August 25, 2020

Что дальше? В полуфинале конференции Лейкерс ждет Хьюстон со 198-сантиметровым Пи Джей Такером в качестве центрового. После перехода Рокетс на «смол-болл» ЛеБрон проиграл Хардену и компании два матча из двух, причем в этих играх Лейкерс суммарно получили в свое кольцо 40 трехочковых. Лучшая команда Запада получила достаточно уроков, чтобы исправить свои ошибки в серии плей-офф, где первоочередную роль должна выйти ментальность суперзвезд, а в этом плане Джеймс и Дэвис превосходят своих визави из Хьюстона.

Лос-Анджелес Клипперс (2) – Даллас Маверикс (7) – 4:2

Даллас – Клипперс 110:118 (38:34, 31:32, 13:21, 28:31)

Клипперс – Даллас 114:127 (25:29, 31:32, 29:37, 29:29)

Клипперс – Даллас 130:122 (23:23, 45:31, 34:31, 28:37)

Даллас – Клипперс 135:133 OT (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12)

Клипперс – Даллас 154:111 (41:22, 35:30, 35:34, 43:25)

Даллас – Клипперс 97:111 (34:29, 17:28, 23:28, 23:26)

Коротко о серии. Лука Дончич монументально дебютировал в плей-офф (31,0 очка+9,8 подбора+8,7 передачи в среднем за игру), но травма Кристапса Порзингиса и неспособность Далласа остановить великолепного Кавая Леонарда перечеркнула все старания словенца. Помимо Леонарда 9 игроков Клипперс набирали как минимум по 8,0 очка за игру – Дончич о такой глубокой ротации пока может только мечтать. Без Порзингиса Даллас ухитрился в овертайме забрать четвертый матч, но уже в следующей игре Клипперс настреляли 154 очка и вернули контроль над серией.

Три ключевых факта:

- Удивительно, но Клипперс без Кавая Леонарда на площадке за 100 владений набирали на 3,8 очка больше и пропускали на 1,9 меньше.

- Лука Дончич в первой в карьере серии в плей-офф набрал 186 очков. В плане результативности лучше словенца в пост-сезоне дебютировали только ЛеБрон Джеймс (214) и Боб МаКаду (190).

- Пол Джордж в серии с Далласом в четырех из шести матчей забивал менее 35% бросков с игры. У него абсолютно худшая бросковая эффективность среди игроков Клипперс, проводивших на площадке более 10 минут.

Kawhi Leonard vs. Dallas in the first round:



Gm 1: 29 points, 12 rebs, 11-21 FGs

Gm 2: 35 points, 10 rebs, 10-21 FGs

Gm 3: 36 points, 9 rebs, 8 ast, 13-24 FGs

Gm 4: 32 points, 9 rebs, 10-22 FGs

Gm 5: 32 points, 7 rebs, 12-19 FGs

Gm 6: 33 points, 14 rebs, 7 ast, 14-23 FGs — Jovan Buha (@jovanbuha) August 30, 2020

MVP серии: Кавай Леонард (Клипперс). Пока Джордж занимался постройкой кирпичных конструкций, Леонард еще раз напомнил всему миру баскетбола, кто именно решил судьбу титула в прошлом сезоне. В серии с Далласом Кавай в среднем за игру набирал по 32,8 очка, 10,2 подбора и 5,2 передачи при 53-процентной реализации бросков с игры. На средней дистанции Леонард реализовывал космические 74,4% попыток, а вот на дуге был не так эффективен, забивая только 29% трехочковых.

Антигерой: Маркус Моррис (Клипперс). По игре на эту номинацию однозначно наработал Пол Джордж, но в Клипперс нашелся человек, затмивший кризис PG. Парни Дока Риверса не знали, как легально остановить Луку Дончича, а потому всю серию охотились за юным гением из Словении. Особо в этом преуспел Маркус Моррис – в пятом матче он умышленно наступил на травмированную ногу лидера Далласа, а в шестой игре ударил словенца по голове и заработал удаление с площадки.

Marcus Morris with the hard foul on Luka Doncic. pic.twitter.com/dNsq8xJB6N — Legion Hoops (@LegionHoops) August 30, 2020

Главный хайлайт серии. Конечно, это Лука Дончич и его сумасшедший победный трехочковый в четвертом матче серии. А были другие варианты?

Not many buzzer beaters better than this from Luca Doncic. Series tied at 2-2 vs LA Clippers. pic.twitter.com/ddwZgbQ6YA — TalkSports Ghana (@TalkSports_GH) August 24, 2020

Что дальше? По качеству баскетбола Клипперс в серии с Далласом оставили немало вопросов, но у команды Дока Риверс большой резерв для прогресса. Пол Джордж не будет каждый раз забивать унизительные 35% бросков с игры, а один из двух ключевых резервистов Монтрезл Харрелл постепенно должен прибавлять после скомканной по персональным причинам серии первого раунда. Клипперс уже имели дело с командой, где всю погоду делали разыгрывающий и центровой – в полуфинале конференции их ждет та же история.

Денвер Наггетс (3) – Юта Джаз (6)

Денвер – Юта 135:125 OT (31:25, 28:27, 19:31, 37:32, 20:10)

Денвер – Юта 105:124 (25:27, 23:34, 29:43, 28:20)

Юта – Денвер 124:87 (25:14, 34:28, 35:20, 30:25)

Юта – Денвер 129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:38)

Денвер – Юта 117:107 (33:32, 21:31, 28:23, 35:21)

Юта – Денвер 107:119 (36:30, 20:31, 23:27, 28:31)

Денвер – Юта 80:77 (26:21, 24:15, 15:24, 15:18)

Коротко о серии. Денвер стал 12-й командой в истории НБА, которой удалось выиграть серию плей-офф со счета 1:3, а Джамал Мюррей и Донован Митчелл закатили уникальную перестрелку в истории лиги, суммарно выдав 5 50-очковых перформансов. Никола Йокич на этом фоне выглядел не так ярко, но когда Наггетс оказались на грани пропасти, то серб преобразился и в трех победных матчах выдал элитный уровень баскетбола (27,7 очка за игру, 54% с игры и 57% трехочковых).

Три ключевых факта:

- Джамал Мюррей и Донован Митчелл в 7 матчах суммарно набрали рекордные в истории НБА 475 очков. Вклад лидера Юты больше (36,3 очка за игру против 31,6), зато плеймейкер Денвер вышел победителем из серии.

475 points - the most combined points from a pair of players in a single playoff series in NBA history.



Watch Donovan Mitchell & Jamal Murray's best bucket from each game of their historic scoring series! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/bvY5iBprdN — NBA (@NBA) September 2, 2020

- Попутно Митчелл прихватил и индивидуальный рекорд. Его 33 трехочковых в серии с Денвером стали новым рекордом НБА в плей-офф. Мюррей реализовал 32 броска из-за дуги и повторил достижение Стефена Карри, который был единоличным рекордсменом с 2016 года.

- Юта превзошла Денвер по атакующему и защитному рейтингу, по бросковой эффективности, по количеству набранных очков в «краске» и в быстрых прорывах, по среднему количеству реализованных трехочковых, а в полуфинал конференции вышла команда Майкла Мэлоуна.

MVP серии: Джамал Мюррей (Денвер). На самом деле в этой серии было два MVP – Донован Митчелл был так же нереально хорош, просто в решающий момент у него не оказалось своего Николы Йокича. Мюррей в битве с Ютой показал, за что летом прошлого года получил от Денвера 5-летний контракт на 170 миллионов долларов – он начинал эту серию переоцененным, а завершил в статусе полноценной звезды лиги. Когда Денвер оказался на грани вылета из «пузыря», Мюррей провел два абсолютно феноменальных матча, суммарно набив 92 очка с бросковой линейкой, в которую с первого взгляда сложно поверить – 68% с игры, 65% трехочковых и 84% с линии штрафных. В НБА единицы способны в нужный момент вывести свой уровень игры на заоблачный уровень – теперь Мюррей в этой категории.

Антигерой серии: Пол Миллсэп (Денвер). Для Миллсэпа серия с Ютой была принципиальной, ведь первые 7 лет карьеры в НБА он провел именно в Солт-Лейк-Сити. Опытнейший бигмэн должен был подчищать за Николой Йокичем у своего кольца, но с Миллсэпом на площадке Денвер в среднем за 100 владений пропускал почти на 23 очка больше, чем без него! В атаке 35-летний американец также максимально не соответствовал своей 30-миллионной зарплате, набирая всего 6,9 очка при 41-процентной реализации бросков с игры.

Главный хайлайт серии: в этой серии не было более важного броска, чем этот шикарный крюк от Николы Йокича через Руди Гобера в концовке седьмого матча.

475 points - the most combined points from a pair of players in a single playoff series in NBA history.



Watch Donovan Mitchell & Jamal Murray's best bucket from each game of their historic scoring series! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/bvY5iBprdN — NBA (@NBA) September 2, 2020

Что дальше? После настолько изматывающей серии с Ютой Денверу психологически будет непросто переключиться на противостояние с Клипперс. Наггетс придется иметь дело с несгибаемым Каваем Леонардом и одним из лучших «бенчей» в лиге. У Денвера в первом раунде был третий худший защитный рейтинг среди всех 16 команд плей-офф, а Клипперс были лучшими у чужого кольца – на бумаге для франшизы из Колорадо миссия выглядит невыполнимой, но кто знает, что произойдет на площадке?

Хьюстон Рокетс (4) – Оклахома-Сити Тандер (5)

Хьюстон – Оклахома 123:108 (28:20, 40:32, 36:31, 19:25)

Хьюстон – Оклахома 111:98 (35:30, 18:29, 24:19, 34:20)

Оклахома – Хьюстон 119:107 ОТ (23:29, 34:34, 21:19, 26:22, 15:3)

Оклахома – Хьюстон 117:114 (35:37, 25:23, 32:33, 25:21)

Хьюстон – Оклахома 114:80 (24:14, 24:31, 37:18, 29:17)

Оклахома – Хьюстон 104:100 (24:25, 24:26, 29:24, 27:25)

Хьюстон – Оклахома 104:102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22)

Коротко о серии. Эта серия стала мечтой болельщиков с тех пор, как летом прошлого года Рассел Уэстбрук переехал из родной Оклахомы в Хьюстон, а Крис Пол помахал ручкой Джеймсу Хардену и отбыл в расположение Тандер, чтобы в 35 лет перезагрузить свою карьеру и вновь выйти на уровень Матча всех звезд. В этой серии было слишком много личного – и конечно же логично, что судьба путевки в полуфинал Запада решилась на последних секундах седьмого матча. Парадоксально, что Оклахома отдала 7-й матч, в котором реализовала элитные 47% трехочковых и позволила Хардену и Уэстбруку суммарно набрать лишь 37 очков.

Три ключевых факта:

- Это была серия от защиты. Хьюстон со 108 очками на 100 владений стал второй худшей командой Запада по атакующей эффективности. Оклахома забивала всего 101,7 очка на 100 владений – худший показатель среди всех участников плей-офф.

- Трехочковый баскетбол Рокетс сделал неэффективным пребывание на площадке центрового Оклахомы Стивена Адамса. У новозеландца худшая разница в команде между атакующим и защитным рейтингом среди игроков, проводивших на площадке более 15 минут.

- В семи матчах серии с Оклахомой игроки Хьюстона реализовали 128 из 357 трехочковых бросков. 56,2% атак Рокетс были бросками с дальней дистанции.

James Harden comes up with SERIES-WINNING block to lift the @HoustonRockets to the West semis! Game 1 vs. LAL is Fri. (9/4) at 9pm/et on ESPN! #NBAPlayoffs



Robert Covington: 21 PTS, 10 REB, 3 STL, 3 BLK

Eric Gordon: 21 PTS

Luguentz Dort: 30 PTS

Chris Paul: 19 PTS, 11 REB, 12 AST pic.twitter.com/s2TwFscbiF — NBA (@NBA) September 3, 2020

MVP серии: Джеймс Харден (Хьюстон). Харден закончил серию с Оклахомой с внушительной персональной статистикой (29,7 очка+6,3 подбора+8,0 передачи), но самое главное, что Джеймс в кульминационный момент противостояния с Тандер был именно тем игроком, который решил судьбу путевки в следующий раунд плей-офф. В клатче он создал 13 последних очков Хьюстона и стал автором спасительного блок-шота.

Антигерой: Данило Галлинари (Оклахома). Опытный итальянец должен был стать одним из основных помощников Криса Пола, но Галлинари в очередной раз показал, что в плей-офф на него лучше не рассчитывать. Данило атаковал со скверной эффективностью (40% с игры, 32% трехочковых) и выдал один из худших в команде защитных рейтингов. Факт, который говорит о многом: с Галлинари на площадке Оклахома в семи матчах набрала на 60 очков меньше Хьюстона.

Главный хайлайт серии: кажется, Джеймс Харден еще никогда не взлетал так высоко…Лугенц Дорт готовился забить бросок всей своей карьеры и вывести Оклахому в полуфинал Запада, однако нарвался на шикарный блок-шот от Хардена, который не растерялся и тут же спровоцировал новичка на решающую потерю.

James Harden's denial WINS the series for Houston❗️❕❗️ pic.twitter.com/rFnlh2aFJ2 — NBA (@NBA) September 3, 2020

Что дальше? Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук спустя 8 лет получили вероятно последний шанс отомстить ЛеБрону Джеймсу за поражение в Финале НБА 2012 года. Хьюстон попытается затянуть Лейкерс в быстрый баскетбол с перестрелками с трехочковой дуги – только так Рокетс могут нивелировать то преимущество, которое Энтони Дэвис и компания будут иметь в трехосекундной зоне. Хьюстон не может обыграть Лейкерс в плей-офф с 1996 года, но в «пузыре» случились и не такие чудеса.