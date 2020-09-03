Кравцов продолжит карьеру в БК Днепр

Появление Вячеслав Кравцова в Днепре в Твиттере анонсировал агент баскетболиста Мишко Ражнатович.

Slava Kravtsov returned to Ukraine and signed contract with BC Dnipro!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) September 3, 2020

Кравцов не играл в чемпионате Украины с 2012 года. За последние 8 лет центровой сборной выступал в Детройте и Финиксе (НБА), а также поиграл в Китае, Испании, России, Турции и Японии.

Вячеслав Кравцов стал первым новичком Днепра перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. Ранее действующий чемпион Суперлиги сохранил своих ключевых игроков – Генри Дугата, Джареда Террелла, Станислава Тимофеенко, Дмитрия Глебова, Максима Корниенко, Иссуфа Санона и других.