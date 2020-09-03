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Кравцов продолжит карьеру в БК Днепр

Баскетбол
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Опытный центровой возвращается в Украину.

Кравцов продолжит карьеру в БК Днепр
Новина українською

Появление Вячеслав Кравцова в Днепре в Твиттере анонсировал агент баскетболиста Мишко Ражнатович.

Кравцов не играл в чемпионате Украины с 2012 года. За последние 8 лет центровой сборной выступал в Детройте и Финиксе (НБА), а также поиграл в Китае, Испании, России, Турции и Японии.

Вячеслав Кравцов стал первым новичком Днепра перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. Ранее действующий чемпион Суперлиги сохранил своих ключевых игроков – Генри Дугата, Джареда Террелла, Станислава Тимофеенко, Дмитрия Глебова, Максима Корниенко, Иссуфа Санона и других.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Вячеслав Кравцов
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