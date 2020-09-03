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Стив Нэш возглавил Бруклин Нетс

Баскетбол
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Он заключил контракт с клубом до 2024 года

Стив Нэш возглавил Бруклин Нетс
Новина українською

Известный игрок НБА Стив Нэш стал главным тренером "Бруклин Нетс", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, Нэш подписал с "Бруклином" контракт на четыре года.

Исполнявший обязанности главного тренера команды Жак Вон сохранит место в клубе и станет ведущим ассистентом главного тренера, что сделает его самым высокооплачиваемым помощником тренера в НБА.

Нэш завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в "Голден Стэйт Уорриорз".

Напомним, в ходе сезона боссы клуба из Нью-Йорка уволили с поста тренера Кенни Аткинсона и пребывали в поисках нового рулевого.

Сообщалось, что руководство "Бруклин Нетс" попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего "Сан-Антонио Спёрс", однако эта информация так и не нашла своего подтверждения.

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В статье: Стив Нэш Бруклин Нетс
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