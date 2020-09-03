Стив Нэш возглавил Бруклин Нетс

Известный игрок НБА Стив Нэш стал главным тренером "Бруклин Нетс", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, Нэш подписал с "Бруклином" контракт на четыре года.

Исполнявший обязанности главного тренера команды Жак Вон сохранит место в клубе и станет ведущим ассистентом главного тренера, что сделает его самым высокооплачиваемым помощником тренера в НБА.

Нэш завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в "Голден Стэйт Уорриорз".

Напомним, в ходе сезона боссы клуба из Нью-Йорка уволили с поста тренера Кенни Аткинсона и пребывали в поисках нового рулевого.

Сообщалось, что руководство "Бруклин Нетс" попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего "Сан-Антонио Спёрс", однако эта информация так и не нашла своего подтверждения.