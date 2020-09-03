Хьюстон повторил достижение Голден Стэйт

"Хьюстон Рокетс" в решающем матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции обыграл "Оклахома-Сити Тандер" (104:102, 4-3 в серии), повторив при этом рекорд лиги по количеству точных трёхочковых бросков в седьмом матче серии.

В решающей игре с "Оклахомой" игроки "Хьюстона" суммарно реализовали 17 попыток из-за дуги. Лидером по этому показателю стал Роберт Ковингтон, который забросил 6 из 11 своих трёхочковых. Эрик Гордон реализовал 5 попыток. Джеймс Харден забросил 1 из 9 трёхочковых.

"Рокетс" повторили рекорд "Голден Стэйт Уорриорз", которые выполнили 17 точных дальних бросков в заключительной игре финала Западной конференции 2016 года с "Оклахомой".