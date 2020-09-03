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Леброн Джеймс: У Рокетс очень хорошая команда

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Леброн доволен игрой Хардена

Леброн Джеймс: У Рокетс очень хорошая команда
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высоко оценил способности лидеров "Хьюстон Рокетс" Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена перед встречей в полуфинале Западной конференции НБА.

"Мы уже сталкивались с двуглавым монстром, когда играли против Си Джей Макколлума и Дэмьена Лилларда. Теперь нас ждёт очередная встреча с двуглавым монстром на позициях первого и второго номеров. Скорость и атлетизм Расса находятся на элитном уровне, если не на лучшем в лиге. Он оказывает огромное давление на защиту.

А ещё есть Джеймс, который очень опасен при исполнении трёхочковых и отлично раздаёт передачи. Он может выйти на паркет и в удачный день набрать 60 очков. Нам надо будет следить за руками в этой серии, нужно держать их подальше. Это важно, когда играешь против Хардена. Все знают, как он умеет зарабатывать штрафные. Этот навык делает его по-настоящему неудержимым. У "Рокетс" очень хорошая команда. Сбалансированная. Но мы знаем, что всё сводится к двуглавому монстру в лице этих двух парней", – приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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