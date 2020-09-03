Известный телеведущий прокомментировал назначение Стива Нэша

Известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал назначение Стива Нэша на должность главного тренера "Бруклин Нетс".

"Хочу поздравить Стива Нэша, он это заслужил. Но в этом и есть привилегия белых. Такого не происходит с чернокожими. Нет никакого тренерского опыта? И ты внезапно получаешь работу в „Бруклине“. Я знаю, что и Дюрант, и Ирвинг поддерживают это назначение. Но я думаю о Тайроне Лю — от его кандидатуры просто отказались.

Я думаю о человеке, который строил фундамент „Голден Стэйт“, Марке Джексоне. От него тоже отказались. Отказались из-за парня, который является одним из лучших, кого можно встретить в своей жизни, и он может проделать фантастическую работу. Но у него вообще нет опыта", — написал Стивен Эй Смит в своём "твиттере".