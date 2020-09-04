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Плей-офф НБА. "Баззер-биттер" помог Торонто обыграть Бостон, Клипперс разгромили Денвер
В главной баскетбольной лиге мира сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Бостон – Торонто 103:104 (33:28, 24:19, 23:29, 23:28)
Счет в серии – 2:1
Клипперс – Денвер 120:97 (31:31, 38:20, 22:16, 29:30)
Счет в серии –1:0
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