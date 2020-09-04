  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Плей-офф НБА. "Баззер-биттер" помог Торонто обыграть Бостон, Клипперс разгромили Денвер
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плей-офф НБА. "Баззер-биттер" помог Торонто обыграть Бостон, Клипперс разгромили Денвер

Баскетбол
(1 голосов)

В главной баскетбольной лиге мира сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Плей-офф НБА. "Баззер-биттер" помог Торонто обыграть Бостон, Клипперс разгромили Денвер
Новина українською

Бостон – Торонто 103:104 (33:28, 24:19, 23:29, 23:28)

Счет в серии – 2:1

Клипперс – Денвер 120:97 (31:31, 38:20, 22:16, 29:30)

Счет в серии –1:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...