Во второй раз в истории в плей-офф НБА забиты два победных трехочковых

Накануне форвард Торонто О Джи Ануноби трехочковым с сиреной вырвал для Рэпторс победу в третьем матче серии второго раунда против Бостона.

Британец стал автором второго «баззер-биттера» с дальней дистанции в этом розыгрыше плей-офф. Первым аналогичным броском в серии с Клипперс отметился разыгрывающий Далласа Лука Дончич.

Прежде в истории НБА был только один плей-офф с двумя победным трехочковым с сиреной. Это произошло в 1997 году, когда Джон Стоктон и Эдди Джонсон бросками из-за дуги принесли две победы Юте.

