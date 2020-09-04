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Во второй раз в истории в плей-офф НБА забиты два победных трехочковых

Баскетбол
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А ведь пост-сезон только набирает обороты.

Во второй раз в истории в плей-офф НБА забиты два победных трехочковых
Новина українською

Накануне форвард Торонто О Джи Ануноби трехочковым с сиреной вырвал для Рэпторс победу в третьем матче серии второго раунда против Бостона.

Британец стал автором второго «баззер-биттера» с дальней дистанции в этом розыгрыше плей-офф. Первым аналогичным броском в серии с Клипперс отметился разыгрывающий Далласа Лука Дончич.

Прежде в истории НБА был только один плей-офф с двумя победным трехочковым с сиреной. Это произошло в 1997 году, когда Джон Стоктон и Эдди Джонсон бросками из-за дуги принесли две победы Юте.

Также отметим, что серии первого раунда Оклахома – Хьюстон и Денвер – Юта закончились неудачными трехочковыми попытками.

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В статье: НБА Торонто Рэпторс
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