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Кавай Леонард повторил исторический рекорд Майкла Джордана

Баскетбол
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Ему удалось на протяжении 7 матчей подряд забрасывать по 29 очков и больше

Кавай Леонард повторил исторический рекорд Майкла Джордана
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Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард записал в свой актив 29 очков в первом полуфинальном матче Западной конференции НБА с "Денвер Наггетс" (120:97, 1-0 в серии), повторив тем самым исторический рекорд легенды "Чикаго Буллз" Майкла Джордана.

Леонард и Джордан — единственные игроки, набравшие не менее 29 очков в каждой из первых семи игр плей-офф НБА.

Кавай стал самым результативным игроком своей команды в этой встрече. 19 очков на свой счёт записал Пол Джордж. Маркус Моррис — 18.

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В статье: Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
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