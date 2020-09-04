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Днепр уступил Галатасараю в товарищеском матче
И второй матч подопечные Журавлева не смогли выиграть
БК "Днепр" потерпел поражение во втором матче на товарищеском турнире Gloria Cup в Турции.
После проигрыша от "Башакшехира", команда Дениса Журавлева встречалась с "Галатасараем". В итоге, чемпион Турции 2012/13 сумел одержать победу.
Товарищеский матч. 4 сентября
"Галатасарай" – "Днепр" 91:73 (29:15, 14:24, 25:16, 20:15)
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