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Днепр уступил Галатасараю в товарищеском матче

Баскетбол
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И второй матч подопечные Журавлева не смогли выиграть

Днепр уступил Галатасараю в товарищеском матче
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БК "Днепр" потерпел поражение во втором матче на товарищеском турнире Gloria Cup в Турции.

После проигрыша от "Башакшехира", команда Дениса Журавлева встречалась с "Галатасараем". В итоге, чемпион Турции 2012/13 сумел одержать победу.

Товарищеский матч. 4 сентября

"Галатасарай" – "Днепр" 91:73 (29:15, 14:24, 25:16, 20:15)

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В статье: БК Днепр
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