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Киев-Баскет и Прометей сумели с победы стартовать на турнире в Камянском

Баскетбол
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Команды просто не заметили своих соперников

Киев-Баскет и Прометей сумели с победы стартовать на турнире в Камянском
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Вице-чемпион и бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги "Киев-Баскет" и "Прометей" выиграли стартовые матчи товарищеского турнира Кубок Прометея, который проходит 4-6 сентября в Каменском.

Хозяева паркета сыграли матч с Запорожьем, в котором легко обыграли соперника, а Киев-Баскет с разницей в 29 очков уничтожил Черкасских Мавп.

Кубок Прометея

"Черкасские Мавпы" – "Киев-Баскет" 60:89 (16:22, 11:22, 14:21, 19:24)

"Прометей" – "Запорожье" 96:70 (22:17, 25: 19, 24:18, 25:16)

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В статье: БК Запорожье БК Киев-Баскет БК Прометей (Камянское) Черкасские Мавпы
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