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НБА. 2-й раунд плей-офф. Майами продолжает издеваться над Милуоки, Хьюстон в первом матче побеждает Лейкерс

Баскетбол
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Результаты плей-офф

НБА. 2-й раунд плей-офф. Майами продолжает издеваться над Милуоки, Хьюстон в первом матче побеждает Лейкерс
UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 сентября состоялись два матча 1/4 финала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации.

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА:

"Майами" - "Милуоки"

115 - 110 (29-30; 21-27; 25-30; 40-13)

Счет в серии: 3 - 0

"Лейкерс" - "Хьюстон"

97 - 112 (28-29; 27-34; 24-22; 18-27)

Счет в серии: 0 - 1

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В статье: НБА плей-офф
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