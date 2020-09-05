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НБА. 2-й раунд плей-офф. Майами продолжает издеваться над Милуоки, Хьюстон в первом матче побеждает Лейкерс
Результаты плей-офф
В ночь с 4 на 5 сентября состоялись два матча 1/4 финала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации.
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА:
"Майами" - "Милуоки"
115 - 110 (29-30; 21-27; 25-30; 40-13)
Счет в серии: 3 - 0
"Лейкерс" - "Хьюстон"
97 - 112 (28-29; 27-34; 24-22; 18-27)
Счет в серии: 0 - 1
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