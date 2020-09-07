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Плей-офф НБА. Милуоки продлил серию с Майами, Лейкерс обыграли Хьюстон
В главной баскетбольной лиге мира продолжаются серии второго раунда.
Майами – Милуоки 115:118 OT (31:22, 17:28, 40:35, 19:22, 8:11)
Счет в серии – 3:1
Лейкерс – Хьюстон 117:109 (36:20, 31:31, 23:41, 27:17)
Счет в серии – 1:1
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