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Плей-офф НБА. Милуоки продлил серию с Майами, Лейкерс обыграли Хьюстон

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира продолжаются серии второго раунда.

Плей-офф НБА. Милуоки продлил серию с Майами, Лейкерс обыграли Хьюстон
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Майами – Милуоки 115:118 OT (31:22, 17:28, 40:35, 19:22, 8:11)

Счет в серии – 3:1

Лейкерс – Хьюстон 117:109 (36:20, 31:31, 23:41, 27:17)

Счет в серии – 1:1

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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