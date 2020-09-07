Джеймс стал рекордсменом НБА по победам в плей-офф

Лейкерс во втором матче серии второго раунда со счетом 117:109 обыграли Хьюстон, а ЛеБрон Джеймс остановился в шаге от трипл-дабла (28+11 подборов+9 передач).

Победа над Рокетс стала для Джеймса 161-й в плей-офф. Столько же матчей в пост-сезоне выиграл и экс-разыгрывающий Лейкерс и других клубов НБА Дерек Фишер, но ЛеБрон опережает его по проценту выигранных поединков (65,4% против 62,1).

Джеймс трижды становился чемпионом НБА (дважды с Майами и один раз с Кливлендом). За последние 9 сезонов он 8 раз доходил до финала плей-офф.

Всего в плей-офф НБА ЛеБрон Джеймс отыграл 246 матчей. В среднем за игру американец набирает по 28,8 очка, 8,9 подбора и 7,1 передачи.