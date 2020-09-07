  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Двукратный чемпион НБА продолжит карьеру в Греции
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двукратный чемпион НБА продолжит карьеру в Греции

Баскетбол
(1 голосов)

В прошлом сезоне Чалмерс выступал в АЕКе

Двукратный чемпион НБА продолжит карьеру в Греции
Новина українською

Бывший защитник "Майами Хит" и "Мемфис Гриззлиз", двукратный чемпион НБА Марио Чалмерс стал игроком греческого "Ариса", сообщает Eurohoops. В прошлом сезоне Чалмерс выступал в АЕКе.

В период с 2008 по 2018 год Чалмерс выступал в НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 646 встречах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,5 подбора, совершая 3,7 передачи и 1,5 перехвата за 26,7 минуты в среднем. В плей-офф НБА на его счету 99 матчей, в которых он собирал коллекцию из 8,8 очка, 2,5 подбора и 3,2 передачи в среднем.

После этого игрок переехал в Италию, где провёл сезон в составе "Виртус Болонья".

В прошлом сезоне американский игрок стал обладателем греческого Кубка и набирал 6,0 очка, отдавал 2,2 результативной передачи и совершал 1,8 подбора в Лиге чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Чалмерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...