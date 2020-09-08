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Плей-офф НБА. Бостон и Клипперс вышли вперед в сериях второго раунда

Баскетбол
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Торонто и Денвер отдалились от финала конференции.

Плей-офф НБА. Бостон и Клипперс вышли вперед в сериях второго раунда
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Торонто – Бостон 89:111 (11:25, 24:37, 28:25, 26:24)

Счет в серии – 2:3

Денвер – Клипперс 107:113 (32:33, 27:24, 29:27, 19:29)

Счет в серии – 1:2

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Бостон Селтикс
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