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Плей-офф НБА. Бостон и Клипперс вышли вперед в сериях второго раунда
Торонто и Денвер отдалились от финала конференции.
Торонто – Бостон 89:111 (11:25, 24:37, 28:25, 26:24)
Счет в серии – 2:3
Денвер – Клипперс 107:113 (32:33, 27:24, 29:27, 19:29)
Счет в серии – 1:2
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