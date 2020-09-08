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Суперзвезда Клипперс заблокировал данк одним пальцем. ВИДЕО

Баскетбол
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Только Кавай Леонард способен на такое.

Суперзвезда Клипперс заблокировал данк одним пальцем. ВИДЕО
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Невероятный момент произошел в концовке третьего матча серии второго раунда плей-офф между Клипперс и Денвером. Лидер Наггетс Джамал Мюррей попытался вколотить данк через Леонарда, но тот эффектно прервал полет канадского разыгрывающего.

В матче с Денвером Леонард набрал 23 очка и собрал 14 подборов, а его команда выиграла со счетом 113:107 и повела 2:1 в серии.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
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