Суперзвезда Клипперс заблокировал данк одним пальцем. ВИДЕО

Невероятный момент произошел в концовке третьего матча серии второго раунда плей-офф между Клипперс и Денвером. Лидер Наггетс Джамал Мюррей попытался вколотить данк через Леонарда, но тот эффектно прервал полет канадского разыгрывающего.

В матче с Денвером Леонард набрал 23 очка и собрал 14 подборов, а его команда выиграла со счетом 113:107 и повела 2:1 в серии.