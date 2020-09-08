Михайлюк: Надеюсь, что моя роль в Детройте станет еще большей

Святослав Михайлюк в своем первом полноценном сезоне в Детройте в среднем за игру набирал по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.

"Я думаю, что неплохо сыграл этот сезон. Тренер начал мне доверять. Я думаю, что показывал качественную игру, за что и получил большую роль. Надеюсь, что, если и дальше буду упорно работать, моя роль станет еще больше.

Первые четыре матча сезона я не играл. Потом меня выпустили на площадку, сыграл очень хорошо – забил три трехочковых, в защите отработал. Далее начал получать больше времени. Благодаря работе на тренировках и после тренировок, увеличилось доверие от тренера. Затем травмировался ряд наших игроков, я получил большую роль. Все так сложилось.

Все понимают, если ты показываешь результат – ты играешь. Если нет, то сидишь на скамейке запасных. Все профессионалы, все общаются нормально. У нас всех одна цель - выиграть как можно больше матчей. Когда мы побеждаем, то все довольны. Когда у кого-то удачный матч, то никто не расстраивается, а пытается поддержать друг друга", - сказал Михайлюк в интервью пресс-службе Черкасских Мавп.

Святослав Михайлюк с Детройтом не получил приглашение в «пузырь» в Орландо и досрочно завершил сезон.