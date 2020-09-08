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Ногой прямо в челюсть – курьезный момент в плей-офф НБА. ВИДЕО
Умышленно или случайно?
В матче второго раунда плей-офф между Бостоном и Торонто (111:98) тяжелый форвард Рэпторс Паскаль Сиакам в борьбе под кольцом ногой зарядил в голову немецкому центровому Селтикс Даниэлю Тайсу. Судьи не стали дополнительно наказывать камерунца и ограничились обычным фолом.
Ощутимый удар по лицу не помешал Тайсу стать одним из героев матча – на его счету 15 очков и 8 подборов.
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