Ногой прямо в челюсть – курьезный момент в плей-офф НБА. ВИДЕО

В матче второго раунда плей-офф между Бостоном и Торонто (111:98) тяжелый форвард Рэпторс Паскаль Сиакам в борьбе под кольцом ногой зарядил в голову немецкому центровому Селтикс Даниэлю Тайсу. Судьи не стали дополнительно наказывать камерунца и ограничились обычным фолом.

Ощутимый удар по лицу не помешал Тайсу стать одним из героев матча – на его счету 15 очков и 8 подборов.