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Плей-офф НБА. Майами вышел в финал Востока, Лейкерс повели в серии с Хьюстоном
В главной баскетбольной лиге мира сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Милуоки – Майами 94:103 (28:19, 18:33, 19:21, 29:30)
Счет в серии – 1:4
Хьюстон – Лейкерс 102:112 (33:32, 31:29, 18:21, 20:30)
Счет в серии – 1:2
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