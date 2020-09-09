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Плей-офф НБА. Майами вышел в финал Востока, Лейкерс повели в серии с Хьюстоном

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Плей-офф НБА. Майами вышел в финал Востока, Лейкерс повели в серии с Хьюстоном
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Милуоки – Майами 94:103 (28:19, 18:33, 19:21, 29:30)

Счет в серии – 1:4

Хьюстон – Лейкерс 102:112 (33:32, 31:29, 18:21, 20:30)

Счет в серии – 1:2

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В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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