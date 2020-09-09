В БК Днепр вспышка коронавируса

Днепр на клубной странице в Facebook официально сообщил, что пять игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус. В связи с этим команда Дениса Журавлева досрочно прекратила выступления на предсезонном турнире в Турции.

"Днепр снялся с товарищеского турнира Gloria cup из-за нескольких положительных тестов на COVID-19. Так, диагноз подтвердился у пяти игроков, которым провели еще дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения. У большинства болезнь протекает в легкой форме без осложнений. Уже в среду команда возвращается в Днепр", - говорится в заявлении Днепра.

Имена баскетболистов с положительными тестами на COVID-19 не разглашаются, но в последнем матче Днепра в Анталье участия не принимали Кирилл Фесенко, Максим Корниенко, Анатолий Шундель, Дмитрий Глебов и Роман Бондарчук.

Остается добавить, что первый официальный матч сезона БК Днепр должен провести 22 сентября в квалификации Лиги чемпионов.