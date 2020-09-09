Оклахома не будет продлевать контракт с главным тренером

Как сообщает ESPN, руководство Оклахомы отказалось продлевать сотрудничество с главным тренером Билли Донованом, контракт которого с клубом истекает после сезона 2019-2020.

Донован за 5 лет с Оклахомой в каждом сезоне выводил команду в плей-офф. Его лучшим результатом стал выход в финал Западной конференции в 2016 году.

Всего под руководством Донована Тандер в регулярном чемпионате одержали 243 победы при 157 поражениях.

Ожидается, что у Билли Донована не возникнет проблем с поиском работы. В услугах специалиста заинтересованы как минимум четыре команды – Чикаго, Нью-Орлеан, Филадельфия и Индиана.

Оклахома в плей-офф 2020 года в первом раунде со счетом 3:4 уступила Хьюстону.