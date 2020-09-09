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Джеймс повторил совместное достижение Джордана и Брайанта

Баскетбол
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ЛеБрон – это что-то невероятное.

Джеймс повторил совместное достижение Джордана и Брайанта
Новина українською

ЛеБрон Джеймс в третьем матче серии второго раунда плей-офф против Хьюстона (112:102) набрал 36 очков, собрал 7 подборов и отдал 5 результативных передач.

Форвард Лейкерс провел свой 88-й матч в плей-офф с как минимум 30 очками, 5 подборами и 5 ассистами. Столько же матчей с аналогичной статистикой на двоих сыграли два легендарных защитника – Майкл Джордан (51) и Коби Брайант (37).

ЛеБрон Джеймс в плей-офф с 2005 года провел 247 матчей и одержал рекордные в истории 162 победы. В среднем за игру американец набирает по 28,9 очка, 8,9 подбора и 7,1 передачи.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА Майкл Джордан
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