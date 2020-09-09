Игрок Хьюстона отстранен на матч с Лейкерс

Форвард "Хьюстон Рокетс" Дэньюэл Хауз пропустил третий матч полуфинала Западной конференции НБА с "Лос-Анджелес Лейкерс" (102:112, 1-2) по личным причинам, сообщает Fadeaway World.

Через пару часов после матча появились сообщения, что Хауз не вышел на площадку по личным причинам, не связанным с COVID-19. Персональный тренер Cuffs The Legend написал на своей странице в "Твиттере", что Хауз пригласил в "пузырь" девушку, которая ему не жена и не подруга. Это нарушение правил кампуса, установленных лигой.

"Инсайдеры Эдриан Войнаровски и Шамс Чарания расскажут, что сделал Хауз. Просто расслабьтесь и подождите, пока они напишут об этом в "Твиттере". НБА чётко сказала, что приехать могут только жёны и девушки. Никаких случайных интернет-подруг в "пузыре", – написал тренер.