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Плей-офф НБА. Торонто сравнял счет в серии с Бостоном, Клипперс в третий раз обыграли Денвер

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира сыграны очередные матчи второго раунда плей-офф.

Плей-офф НБА. Торонто сравнял счет в серии с Бостоном, Клипперс в третий раз обыграли Денвер
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Бостон – Торонто 122:125 OT (25:21, 27:27, 25:33, 21:17, 8:8, 16:19)

Счет в серии – 3:3

Денвер – Клипперс 85:96 (12:26, 28:22, 23:25, 22:23)

Счет в серии – 1:3

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Бостон Селтикс
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