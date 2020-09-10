Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плей-офф НБА. Торонто сравнял счет в серии с Бостоном, Клипперс в третий раз обыграли Денвер
В главной баскетбольной лиге мира сыграны очередные матчи второго раунда плей-офф.
Бостон – Торонто 122:125 OT (25:21, 27:27, 25:33, 21:17, 8:8, 16:19)
Счет в серии – 3:3
Денвер – Клипперс 85:96 (12:26, 28:22, 23:25, 22:23)
Счет в серии – 1:3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...