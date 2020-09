Матч Бостон – Торонто стал рекордным в истории НБА

Торонто в шестом матче второго раунда плей-офф после двух овертаймов обыграл Бостон (125:122) и сравнял счет в серии (3:3).

Впервые в истории НБА в матче плей-офф 8 игроков провели на площадке более 50 минут. У Торонто до этой отметки добрались Кайл Лаури, Фред Ванвлит, Оу Джей Ануноби и Паскаль Сиакам, а у Бостона – Джейлен Браун, Джейсон Тэйтум, Маркус Смарт и Кемба Уокер.

According to @EliasSports eight players played 50+ min in Game 6, the most in a playoff game in NBA history. The previous record was 6.



Eight players also set a career high for minutes. Kyle Lowry, who played 53 min, was not one of them (54 min in 3-OT game in 2014) pic.twitter.com/Lfded05mbF