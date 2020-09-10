Легенда НБА Шакил О'Нил считает бывшего центрового "Хьюстон Рокетс" Хакима Оладжьювона самым ненавистным соперником, с которым ему доводилось сталкиваться на площадке.

"Я ненавидел играть против Хакима Оладжьювона. В его арсенале было много движений. Дэвид Робинсон? Он бегал как олень. В молодости я тоже бегал как олень, но потом стал как бык, много ходил", — приводит слова О'Нила.

Шакил О'Нил в НБА выступал за "Орландо Мэджик", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс". В составе "Лейкерс" и "Хит" он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги.