Состоялась жеребьевка Финала восьми Лиги чемпионов сезона-2019/20

ФИБА провела жеребьевку пар Финала восьми Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Матчи турнира будут проходить с 30 сентября по 4 октября в Афинах.

Текущий сезон останавливали в марте из-за пандемии коронавируса. Решающие матчи в Афинах пройдут с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий. Команды будут находиться в отдельном изолированном лагере.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

Финал восьми

1/4 финала

30 сентября

1. Тюрк Телеком (Турция) - Дижон (Франция) / Нижний Новгород (Россия)

2. Хапоэль (Иерусалим, Израиль) - Бургос (Испания)

1 октября

3. Нимбурк (Чехия) - АЕК (Греция)

4. Сарагоса (Испания) - Тенерифе (Испания) / Остенде (Бельгия)

1/2 финала

второе октября

Победитель 1 - победитель 2

Победитель 3 - победитель 4

Матч за 3 место

финал

4 октября