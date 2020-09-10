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Состоялась жеребьевка Финала восьми Лиги чемпионов сезона-2019/20
Первый матч пройдет 30 сентября
ФИБА провела жеребьевку пар Финала восьми Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Матчи турнира будут проходить с 30 сентября по 4 октября в Афинах.
Текущий сезон останавливали в марте из-за пандемии коронавируса. Решающие матчи в Афинах пройдут с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий. Команды будут находиться в отдельном изолированном лагере.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА
Финал восьми
1/4 финала
30 сентября
1. Тюрк Телеком (Турция) - Дижон (Франция) / Нижний Новгород (Россия)
2. Хапоэль (Иерусалим, Израиль) - Бургос (Испания)
1 октября
3. Нимбурк (Чехия) - АЕК (Греция)
4. Сарагоса (Испания) - Тенерифе (Испания) / Остенде (Бельгия)
1/2 финала
второе октября
Победитель 1 - победитель 2
Победитель 3 - победитель 4
Матч за 3 место
финал
4 октября