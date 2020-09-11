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Плей-офф НБА. Лейкерс повели 3:1 в серии с Хьюстоном

Баскетбол
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ЛеБрон Джеймс в шаге от выхода в финал Запада

Плей-офф НБА. Лейкерс повели 3:1 в серии с Хьюстоном
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Хьюстон в четвертом матче серии ни разу не вел в счете. В решающей четверти преимущество Лейкерс достигло 23 очков, после чего номинальные гости расслабились и подпустили Джеймса Хардена и компанию на расстояние 10 баллов.

Самым результативным у Лейкерс стал Энтони Дэвис (29+12 подборов), а ЛеБрону Джеймсу не хватило одной передачи до трипл-дабла (16+15 подборов+9 передач).

Пятый матч серии между Лейкерс и Хьюстоном состоится в воскресенье, 13 сентября.

Хьюстон – Лейкерс 100:110 (22:26, 19:31, 29:29, 30:24)

Счет в серии – 1:3

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс
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