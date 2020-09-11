Харьковские Соколы сообщили о двух случаях коронавируса

С 11 по 13 сентября Харьковские Соколы должны были выступить на Мемориале Гаврилова в Запорожье.

«Перед отправлением в Запорожье команда Харьковских Соколов прошла ПЦР-тестирование на COVID-19. Уже вечером врачи команды получили результаты – у двух игроков они оказались положительными.

Согласно медицинскому протоколу о проведении соревнований руководством клуба было принято решение отказаться от участия в турнире и сразу вернуться в Харьков.

В Харькове все игроки и административный штат команды будут отправлены на самоизоляцию. Баскетболисты, получивших положительные результаты тестирования, будут находиться под наблюдением врачей. Уже через несколько дней весь состав команды снова пройдет ПЦР-тестирования», - сообщает официальный сайт команды.