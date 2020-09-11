НБА подтвердила грубую ошибку судей в концовке матча Бостон – Торонто

Лига официально сообщила, что судьи ошибочно не зафиксировали фол на разыгрывающем Бостона Кембе Уокере, который на последних секундах решающей четверти шестого матча серии с Торонто при равном счете совершил проход под кольцо и получил удар по рукам от форварда канадцев Оу Джей Ануноби.

Уокер должен был получить право на два штрафных броска, но вместо этого владение перешло к Торонто.

Kemba misses the layup with 2.2 left pic.twitter.com/n8ksNZtXxG — Sex Drugs PicknRoll (@Hoop_Hoop_News) September 10, 2020

В итоге Рэпторс во втором овертайме вырвали победу над Бостоном (125:122) и сравняли счет в серии второго раунда (3:3).

Решающий матч серии за выход в финал Восточной конференции между Торонто и Бостоном состоится в ночь на субботу, 12 сентября.