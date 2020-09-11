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Звезда НБА записал рэп в честь Брайанта

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Коби был кумиром для Дамьена Лилларда

Звезда НБА записал рэп в честь Брайанта
Новина українською

Звездный разыгрывающий Портленда совместно со Snoop Dogg представил трек в честь пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта, который в январе 2020 года трагически погиб после падения вертолета в Калифорнии.

Лиллард – не первый баскетболист, посвятивший Брайанту музыкальную композицию. В феврале трек в честь легенды Лейкерс записал защитник Клипперс Лу Уильямс.

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В статье: Коби Брайант НБА Дамьен Лиллард
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