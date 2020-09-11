Звезда НБА записал рэп в честь Брайанта

Звездный разыгрывающий Портленда совместно со Snoop Dogg представил трек в честь пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта, который в январе 2020 года трагически погиб после падения вертолета в Калифорнии.

Лиллард – не первый баскетболист, посвятивший Брайанту музыкальную композицию. В феврале трек в честь легенды Лейкерс записал защитник Клипперс Лу Уильямс.