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Звезда НБА записал рэп в честь Брайанта
Коби был кумиром для Дамьена Лилларда
Звездный разыгрывающий Портленда совместно со Snoop Dogg представил трек в честь пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта, который в январе 2020 года трагически погиб после падения вертолета в Калифорнии.
Лиллард – не первый баскетболист, посвятивший Брайанту музыкальную композицию. В феврале трек в честь легенды Лейкерс записал защитник Клипперс Лу Уильямс.
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