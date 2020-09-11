БК Прометей усилился четвертым легионером

Прометей официально объявил о возвращении в команду американского разыгрывающего Суприма Ханнаха, который в сезоне 2018-2019 выигрывал с клубом Высшую лигу.

В прошлом сезоне Ханнах провел 9 матче в российской Суперлиге в составе Новосибирска. В среднем за игру 26-летний американец набирал по 16,6 очка, 4,2 подбора и 4,0 передачи.

Помимо Ханнаха Прометей перед сезоном 2020-2021 договорился с Ди Джей Стефенсом, Вячеславом Петровым, Маркизом Ридом, Максимом Луценко, Сергеем Прыймаком и Александром Беликовым.