Дэвис в матче с Хьюстоном повторил достижение Брайанта

Накануне Лейкерс в четвертом матче серии обыграли Хьюстон (110:100) и оказались в одном шаге от выхода в финал Западной конференции.

Самым результативным у Озерных стал центровой Энтони Дэвис, на счету которого 29 очков, 12 подборов и 5 передач.

Дэвис стал первым игроком Лейкерс за 18 лет, которому в двух подряд матчах плей-офф удалось набирать как минимум по 25 очков, 5 подборов и 5 ассистов. В чемпионском сезоне 2002 года аналогичное достижение оформил легендарный Коби Брайант.

Энтони Дэвис проводит свой третий плей-офф в карьере. Американец в среднем за игру набирает по 29,2 очка, 10,9 подбора и 4,1 передачи.